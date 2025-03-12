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12 марта 2025, 14:27

Алиссон — о поражении от «ПСЖ»: «Доннарумма сыграл великолепно»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, пен. 1:4).

«Нужно признать, что соперник сыграл очень хорошо. У них отличная команда. Это тяжело принять, потому что мы знаем, что могли бы сделать больше. Но времени жаловаться у нас нет — впереди финал (Кубка английской лиги), потом матчи АПЛ. Мы создали много моментов. «ПСЖ» — тоже, игра была открытой. Соперник хорошо оборонялся, а Доннарумма сыграл великолепно. Но таков футбол, здесь может случиться все что угодно», — цитирует голкипера пресс-служба «Ливерпуля».

В четвертьфинале парижане встретятся с победителем пары «Брюгге» — «Астон Вилла». Четвертьфинальные матчи состоятся в первой половине апреля.

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Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
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ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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