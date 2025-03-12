Алиссон — о поражении от «ПСЖ»: «Доннарумма сыграл великолепно»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, пен. 1:4).

«Нужно признать, что соперник сыграл очень хорошо. У них отличная команда. Это тяжело принять, потому что мы знаем, что могли бы сделать больше. Но времени жаловаться у нас нет — впереди финал (Кубка английской лиги), потом матчи АПЛ. Мы создали много моментов. «ПСЖ» — тоже, игра была открытой. Соперник хорошо оборонялся, а Доннарумма сыграл великолепно. Но таков футбол, здесь может случиться все что угодно», — цитирует голкипера пресс-служба «Ливерпуля».

В четвертьфинале парижане встретятся с победителем пары «Брюгге» — «Астон Вилла». Четвертьфинальные матчи состоятся в первой половине апреля.