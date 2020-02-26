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Альфонсо Дэйвис: «Мечтал сыграть на стадионе «Челси», и моя мечта сбылась»

08:00
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Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что мечтал сыграть на стадионе в Лондоне.

— Я мечтал сыграть на этом стадионе, и моя мечта сбылась, — цитирует пресс-служба УЕФА Дэйвиса. — Мой папа поддерживал эту команду, когда был подростком. Думаю, мы хорошо сыграли в целом. Мы хорошо атаковали в первом тайме и показали еще более солидную игру во втором.

Челси — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027126--chelsea-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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