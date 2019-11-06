Альфонсо Дэйвис: «Бавария» могла забить и больше"

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис — о матче с «Олимпиакосом» (2:0) в Лиге чемпионов. Команда набрала 12 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала.

— Лично я очень доволен тем, как я играл. Считаю, что хорошо играл в защите, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. В этом матче он играл на левом фланге защиты. — Как команда мы тоже играли хорошо и создали много моментов. Мы могли забить и больше. Рядом со мной играл Давид Алаба, левый защитник мирового класса. Это облегчило мне задачу. Он помогал мне и подсказывал, что нужно делать.