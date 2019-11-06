Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Альфонсо Дэйвис: «Бавария» могла забить и больше"

23:17
Теги:

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис — о матче с «Олимпиакосом» (2:0) в Лиге чемпионов. Команда набрала 12 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала.

— Лично я очень доволен тем, как я играл. Считаю, что хорошо играл в защите, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. В этом матче он играл на левом фланге защиты. — Как команда мы тоже играли хорошо и создали много моментов. Мы могли забить и больше. Рядом со мной играл Давид Алаба, левый защитник мирового класса. Это облегчило мне задачу. Он помогал мне и подсказывал, что нужно делать.

Бавария — Олимпиакос П

Опрос

проголосовало: 10053
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир