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Альфонсо Дэвис: «Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов?»

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«Бавария» выиграла Лигу чемпионов сезона-2019/20. Фото ФК «Бавария».
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов сезона-2019/20. Фото ФК «Бавария».
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Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис стал обладателем Лиги чемпионов. В финале его команда обыграла французский «ПСЖ» со счетом 1:0.

Дэйвис стал первым канадским футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. 19-летний хавбек родился в Гане, однако в пять лет переехал в Канаду и впоследствии принял гражданство этой страны.

— Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? — цитирует Дэйвиса сайт УЕФА. — Два года назад, если бы кто-то мне сказал нечто подобное, то я бы никогда не поверил.

ПСЖ — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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