Алессандро Дель Пьеро: "Ливерпуль" победит по пенальти"

Победитель Лиги чемпионов 1996 года в составе "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что "Ливерпуль" обыграть "Тоттенхэм"​ в финале еврокубка в этом сезоне. По его мнению, победитель будет определен в серии пенальти.

- 4:4, и победа "Ливерпуля" по пенальти! - цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр