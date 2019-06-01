05:44 | Футбол — Лига чемпионов

Алессандро Дель Пьеро: "Ливерпуль" победит по пенальти"

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Победитель Лиги чемпионов 1996 года в составе "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что "Ливерпуль" обыграть "Тоттенхэм"​ в финале еврокубка в этом сезоне. По его мнению, победитель будет определен в серии пенальти.

- 4:4, и победа "Ливерпуля" по пенальти! - цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2607735.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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