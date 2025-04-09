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9 апреля 2025, 04:33

Бастони: «Эта победа над «Баварией» значит очень многое, особенно после осечки в игре с «Пармой»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Эта победа значит очень многое, особенно после осечки в игре с «Пармой». Мы способны на великие свершения, но только, если играем именно так. С моей личной точки зрения, существуют команды сильнее нашей, но когда мы вместе, то способны тягаться с любым», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

Ответный матч состоится в Милане 16 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

&laquo;Интер&raquo; обыграл &laquo;Баварию&raquo; (2:1) в&nbsp;первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 8&nbsp;апреля.Шедевр Лаутаро, величие Мюллера и ураганная концовка. «Интер» дожал «Баварию», но еще ничего не решено!
Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Интер (Интернационале)
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