Бастони: «Эта победа над «Баварией» значит очень многое, особенно после осечки в игре с «Пармой»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Эта победа значит очень многое, особенно после осечки в игре с «Пармой». Мы способны на великие свершения, но только, если играем именно так. С моей личной точки зрения, существуют команды сильнее нашей, но когда мы вместе, то способны тягаться с любым», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

Ответный матч состоится в Милане 16 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.