Аленичев считает "Порту" фаворитом в противостоянии с "Краснодаром"

Бывший тренер "Спартака", "Енисея" и тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев - о шансах "Краснодара" в матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Порту". Он считает фаворитом португальский клуб. Аленичев выступал за "Порту" и выиграл с командой Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

– "Порту" кажется для "Краснодара" тяжелым жребием. Ваше мнение – действительно все так печально для нашего клуба?

– Печально – не сказал бы. С одной стороны хотелось, чтобы нашей команде достался менее серьезный соперник. "Порту" практически каждый год играет в Лиге чемпионов, это коллектив высокого европейского класса. Богатейший опыт встреч с самыми большими клубами. "Быкам" придется нелегко. И в то же время приятно, что уже на данном этапе россияне противостоят сопернику такого уровня. Зрители получат удовольствие от футбола, а игроки – мощный опыт. Никакого страха не должно быть. Это наоборот интересно.

– В чем шанс "Краснодара"?

– Знаете, шансы были бы выше, если бы на поле вышел тот "Краснодар", что мы видели в прошлом году. Сейчас "Порту" фаворит. Его шансы предпочтительнее. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.