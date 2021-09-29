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Алексей Сутормин: «В первом тайме после гола «Зениту» не стоило откатываться назад»

29 сентября 2021, 23:35
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Мальме» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

«В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальме» стал контролировать мяч, -цитирует футболиста сайт УЕФА. — Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление. В итоге довели матч до логичной победы.

Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах«.

«Зенит» одержал свою самую крупную победу в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032663--zenit-vs-malmo/

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Евгений Петров все материалы автора

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