Алексей Сутормин: «В первом тайме после гола «Зениту» не стоило откатываться назад»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Мальме» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

«В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальме» стал контролировать мяч, -цитирует футболиста сайт УЕФА. — Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление. В итоге довели матч до логичной победы.

Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах«.

«Зенит» одержал свою самую крупную победу в Лиге чемпионов.