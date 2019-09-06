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Алексей Сорокин: «Сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге — это домыслы»

09:06

Член совета ФИФА Алексей Сорокин опроверг информацию о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. В августе в СМИ появилась информация, что решающий матч еврокубка в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге, в 2022-м — в Мюнхене, а в 2023-м — в Лондоне на «Уэмбли». Однако Сорокин назвал это сообщение преждевременным.

— Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой, — цитирует ТАСС Сорокина. — Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6851843

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