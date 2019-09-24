Алексей Сорокин: «Россиянам достанется приличная часть билетов на финал ЛЧ в Петербурге»

Член совета ФИФА, глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал «СЭ» решение УЕФА провести финал Лиги чемпионов-2020/21 на «Газпром Арене».

— Конечно, нельзя не порадоваться за российский футбол, которому в очередной раз оказали доверие, — сказал Сорокин. — Финал Лиги чемпионов — своего рода жемчужина в спортивной палитре европейского футбола. Это, безусловно, ответственный матч, но Россия уже проводила финал ЛЧ в 2008 году в «Лужниках», поэтому мы примерно понимаем, что это такое. Подготовка к финалу идет практически год. Уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы успешно провести его: и прекрасный стадион, и большой опыт, накопленный как РФС, так и Санкт-Петербургом.

— Обычно большую часть билетов на финал еврокубка получают болельщики клубов-финалистов. Насколько трудно будет россиянам попасть на матч?

— Да, значительная часть уходит фанатам финалистов, но билеты разумно распределяются. Стадион в Санкт-Петербурге большой, думаю, все желающие попадут. В любом случае, приличная часть билетов распространяется в городе-хозяине матча. (Иван Торопцев)