Алексей Сорокин: «Россия никогда не подводила УЕФА»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин рассказал, почему России часто доверят проведение важных футбольных событий.

— Россия приняла Евро-2020, в следующем году — финал Лиги чемпионов, в 2023-м — Суперкубок УЕФА в Казани. Чем можно объяснить такое доверие со стороны УЕФА?

— Мы никогда не подводили УЕФА. Всегда выступали как надежный партнер. Таким образом поступили и на последнем Евро, когда приняли дополнительные матчи в Санкт-Петербурге. С другой стороны, почему бы и не доверять крупные события России? У нас есть хорошая инфраструктура, гостеприимный народ, есть богатый опыт организации. Мне кажется, вполне естественно, что мы пользуемся определенным доверием, — цитируют Сорокина «Известия».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.