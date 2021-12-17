Алексей Сорокин: «Россия никогда не подводила УЕФА»
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин рассказал, почему России часто доверят проведение важных футбольных событий.
— Россия приняла Евро-2020, в следующем году — финал Лиги чемпионов, в 2023-м — Суперкубок УЕФА в Казани. Чем можно объяснить такое доверие со стороны УЕФА?
— Мы никогда не подводили УЕФА. Всегда выступали как надежный партнер. Таким образом поступили и на последнем Евро, когда приняли дополнительные матчи в Санкт-Петербурге. С другой стороны, почему бы и не доверять крупные события России? У нас есть хорошая инфраструктура, гостеприимный народ, есть богатый опыт организации. Мне кажется, вполне естественно, что мы пользуемся определенным доверием, — цитируют Сорокина «Известия».
Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1265442/timur-ganeev/obiazatelnyi-fan-id-na-matchi-rpl-privlechet-na-tribuny-semi
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