Алексей Сорокин: «Пока у нас курс на стопроцентную заполняемость стадиона на финале Лиги чемпионов»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин заявил, что организаторы рассчитывают на стопроцентную заполняемость «Газпром Арены».

«УЕФА очень стремится к стопроцентной заполняемости, — цитируют Сорокина «Известия». — Но это и есть основное беспокойство всех без исключения: чтобы не было ничего такого, что могло бы помешать заполнить арену. Пока у нас курс на стопроцентную заполняемость. Уверены, что сможем обеспечить в том числе эпидемиологическую безопасность для наших гостей, даже если произойдет скачок [заболеваемости]. Хотя надеемся, что его не будет.

У нас есть вполне удачный опыт Евро — все наши специалисты признали, что он никоим образом не послужил фактором каких-то изменений эпидемиологической обстановки. То есть Евро прошел COVID-нейтрально. А здесь всего один матч. И абсолютно понятны практики прибытия болельщиков, куда и как они едут. Все это можно обустроить самым безопасным образом".

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.