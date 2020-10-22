Алексей Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов

Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (4:0).

Российский полузащитник вышел на поле на 80-й минуте, а на 89-й забил первый гол за новую команду, установив окончательный счет встречи. Таким образом, Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов.

Первым из наших соотечественников это удалось сделать экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрею Канчельскису. Лучший бомбардир турнира среди российских легионеров — Андрей Аршавин, четыре раза отличавшийся за лондонский «Арсенал». (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в Лиге чемпионов за иностранные команды