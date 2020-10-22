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Алексей Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов

02:06
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
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Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (4:0).

Российский полузащитник вышел на поле на 80-й минуте, а на 89-й забил первый гол за новую команду, установив окончательный счет встречи. Таким образом, Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов.

Первым из наших соотечественников это удалось сделать экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрею Канчельскису. Лучший бомбардир турнира среди российских легионеров — Андрей Аршавин, четыре раза отличавшийся за лондонский «Арсенал». (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в Лиге чемпионов за иностранные команды

Игрок

Матчи

Голы

Клубы (голы)

п. Андрей Аршавин

18

4

Арсенал

н. Сергей Юран

6

3

Штурм

н. Роман Павлюченко

6

3

Тоттенхэм

п. Дмитрий Хохлов

11

3

ПСВ

п. Дмитрий Аленичев

14

3

Порту

н. Павел Погребняк

8

2

Штутгарт

н. Игорь Корнеев

9

2

Барселона (1), Фейеноорд (1)

п. Андрей Канчельскис

12

2

Манчестер Юнайтед (1), Рейнджерс (1)

п. Денис Черышев

12

2

Валенсия

п. Алексей Миранчук

1

1

Аталанта

н. Андрей Каряка

3

1

Бенфика

п. Алексей Смертин

5

1

Челси

п. Дмитрий Шуков

6

1

Виллем II

п. Александр Мостовой

6

1

Сельта

п. Владимир Бут

11

1

Боруссия Д

з. Юрий Жирков

11

1

Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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