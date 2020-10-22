Алексей Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов
Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (4:0).
Российский полузащитник вышел на поле на 80-й минуте, а на 89-й забил первый гол за новую команду, установив окончательный счет встречи. Таким образом, Миранчук стал 16-м российским футболистом, забившим за иностранный клуб в Лиге чемпионов.
Первым из наших соотечественников это удалось сделать экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрею Канчельскису. Лучший бомбардир турнира среди российских легионеров — Андрей Аршавин, четыре раза отличавшийся за лондонский «Арсенал». (Денис Аль-Юсифи)
Российские футболисты, забивавшие в Лиге чемпионов за иностранные команды
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Клубы (голы)
|
п. Андрей Аршавин
|
18
|
4
|
Арсенал
|
н. Сергей Юран
|
6
|
3
|
Штурм
|
н. Роман Павлюченко
|
6
|
3
|
Тоттенхэм
|
п. Дмитрий Хохлов
|
11
|
3
|
ПСВ
|
п. Дмитрий Аленичев
|
14
|
3
|
Порту
|
н. Павел Погребняк
|
8
|
2
|
Штутгарт
|
н. Игорь Корнеев
|
9
|
2
|
Барселона (1), Фейеноорд (1)
|
п. Андрей Канчельскис
|
12
|
2
|
Манчестер Юнайтед (1), Рейнджерс (1)
|
п. Денис Черышев
|
12
|
2
|
Валенсия
|
п. Алексей Миранчук
|
1
|
1
|
Аталанта
|
н. Андрей Каряка
|
3
|
1
|
Бенфика
|
п. Алексей Смертин
|
5
|
1
|
Челси
|
п. Дмитрий Шуков
|
6
|
1
|
Виллем II
|
п. Александр Мостовой
|
6
|
1
|
Сельта
|
п. Владимир Бут
|
11
|
1
|
Боруссия Д
|
з. Юрий Жирков
|
11
|
1
|
Челси