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Алексей Миранчук — об 1:2 с «Ювентусом»: «Обидно упускать такие игры»

00:32
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов выразил мнение, что его команда заслужила заработать одно очко в этой встрече.

— Был ли пенальти в эпизоде, в котором Бонуччи вынес мяч из пустых ворот? — вопрос игроку.

— Да, я был рядом. Мне показалось, что была рука, конечно. Но все посмотрели, значит, ничего не было.

— 1:2 — по игре?

— Мне кажется, мы сегодня наиграли хотя бы на ничью.

— «Локомотив» сегодня мог даже выиграть, было несколько хороших моментов. Чего не хватило?

— Сложно ответить, реализации не хватило. Ведь были удары и подходы. Обидно упускать такие игры, поэтому будем разбираться и работать над ошибками. (Анастасия Рацкевич, Сергей Баюшкин)

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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