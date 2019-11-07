Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил момент с голом в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

— Сам был в шоке, я пробил два раза головой за матч. Это не мой козырь. Пробил с закрытыми глазами. Оставалось только попасть.

После игры Семин был удовлетворен самоотдачей игроков и тем, что происходило на поле. Мы были еще больше мотивированы, много было людей, поэтому все потихоньку складывалось. (Евгений Белоусов)

«Юве» второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет ???https://t.co/3tAgL2XXGS#ЛокоЮве pic.twitter.com/mTyCRJ8qnK — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

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