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Алексей Миранчук не вышел на поле в третьем матче «Аталанты» подряд

22:07
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«Аталанта» с минимальным счетом обыграла «Янг Бойз» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на встречу, но не вышел на поле в этом матче.

Он также остался на скамейке запасных в двух предыдущих играх в чемпионате Италии — против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).

Всего в этом сезоне на счету Миранчука 1 голевой пас в 5 матчах за «Аталанту».

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Иван Шитик все материалы автора

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