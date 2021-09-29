Алексей Миранчук не вышел на поле в третьем матче «Аталанты» подряд
22:07
«Аталанта» с минимальным счетом обыграла «Янг Бойз» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на встречу, но не вышел на поле в этом матче.
Он также остался на скамейке запасных в двух предыдущих играх в чемпионате Италии — против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).
Всего в этом сезоне на счету Миранчука 1 голевой пас в 5 матчах за «Аталанту».
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