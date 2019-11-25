Алексей Миранчук: «Мама бросила все, что у нее было: дом, родных, работу и поехала за нами»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что его мама пожертвовала многим ради их с братом (Антоном Миранчуком) футбольной карьеры.

— Мама бросила все, что у нее было: дом, родных, работу, коллектив, — цитирует официальный сайт УЕФА Алексея Миранчука. — И поехала за нами, не зная, что ее ждет. Тогда мама еще не понимала, чего мы стоим, что показываем. По сути, поехала в пустоту. Даже не представляю ее мысли в тот момент.

— Отдельное спасибо маме за то время, когда мы жили в интернате. Там не всегда была хорошая еда, хотелось где-то поесть. Она всегда нас спасала, давала какую-нибудь шоколадочку. Раньше-то мы были совсем маленькими, худыми, нуждались в этой дополнительной еде. Когда мама приносила что-то вкусненькое, все пацаны собирались у нас в комнате, — добавил Антон Миранчук.