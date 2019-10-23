Алексей Миранчук: «Локо» недоработал какие-то сантиметры"

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). Хавбек стал автором единственного мяча «Локо», но, по его словам, не считает свой гол чем-то выдающимся.

— Игровой момент... Соперник сложный. Действовал по-игроцки, поймал соперника на противоходе, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ». Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

Хорошо играют пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать.

— Готовы ли играть в Европе, на уровне «Ювентуса», «Барселоны»?..

— Давайте не будем сейчас об этом. Играть было интересно.