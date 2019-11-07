Алексей Миранчук и жест Погба. Реакция игрока бесценна

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал одним из героев короткого видео из трансляции матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2), которое разошлось по соцсетям.

Во время исполнения гимна турнира камера традиционно показывала игроков друг за другом. Вместе с ними в кадр попадают и дети, которые выводят футболистов на поле.

Kid saw his opportunity and took it ? pic.twitter.com/FCQtSEQ59S — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2019

Когда оператор добрался до Миранчука, стоящий перед ним мальчик показал танцевальный жест дэб. Именно таким празднует голы бывший полузащитник «Ювентуса», хавбек сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Пользователи соцсетей оценили не только смелость мальчика, но и реакцию Миранчука.

В игре с «Юве» россиянин отметился голом — он стал для него вторым в ворота «Старой синьоры» в этой Лиге чемпионов. «Локо» снова уступил чемпиону Италии со счетом 1:2.