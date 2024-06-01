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Александр Усик посетил финальный матч Лиги чемпионов

Владислав Корегин
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Александр Усик.
Фото Reuters

Боксер из Украины Александр Усик посетил финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде 37-летний Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

29 мая стало известно, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Александр Усик
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