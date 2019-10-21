Александр Самедов: «Шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча «Ювентус» — «Локомотив» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет во вторник, 22 октября, начало — 22.00 (мск).

«Локомотив» занимает 3-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Ювентус» с 4 баллами располагается на 1-й строчке.

— В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире, — приводит официальный сайт УЕФА слова Самедова. — Если возникает момент — иди к центру, разводи мяч. У таких футболистов вообще глупо искать недостатки. Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной — тому подтверждение. Это топ, топ и еще раз топ!

Персонально повиснуть на нем не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне все же симпатичнее Месси. Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали.

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