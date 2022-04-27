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«Никто их не дисквалифицирует». Мостовой — о возможных санкциях в отношении топ-клубов из-за создания Суперлиги

Мостовой считает, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона» избегут дисквалификации из ЛЧ
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном исключении «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» из Лиги чемпионов в 2023 году.

«Во-первых, никто их не дисквалифицирует. Это однозначно. Насчет штрафа — сказать трудно, мы же только какие-то слухи знаем, никто не может точно сказать о том, какие конкретно бумаги были подписаны. В Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить», — цитирует Мостового «Газета.ru».

Ранее стало известно, что клубы могут быть исключены из числа участников Лиги чемпионов в сезоне 2023/24, если откажутся от выплаты штрафов за создание Суперлиги в апреле 2021 года.

Сообщалось, что сумма взыскания равна 15 миллионам евро и удержанию 5 процентов премий УЕФА для всех участников Суперлиги.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

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