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Александр Мостовой: «В целом «Олимпиакос» по зубам «Краснодару»

06:31
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодару» по силам обыграть «Олимпиакос» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Вальбуэна — очень сильный футболист, игрок высокого класса, — цитируют «Известия» Мостового. — Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что «Краснодар» с ними справится. У «горожан» сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах. В целом «Олимпиакос» по зубам российскому клубу. И вообще, считаю «Краснодар» фаворитом грядущей встречи.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/912119/sevastian-terletckii/pokorit-olimpiakos-krasnodaru-v-lch-ostalsia-odin-shag-do-mechty

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