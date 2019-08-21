Александр Мостовой: «В целом «Олимпиакос» по зубам «Краснодару»
06:31
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодару» по силам обыграть «Олимпиакос» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
— Вальбуэна — очень сильный футболист, игрок высокого класса, — цитируют «Известия» Мостового. — Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что «Краснодар» с ними справится. У «горожан» сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах. В целом «Олимпиакос» по зубам российскому клубу. И вообще, считаю «Краснодар» фаворитом грядущей встречи.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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