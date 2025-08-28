Мостовой о соперниках «Кайрата» в Лиге чемпионов: «Непонятно, где он будет брать очки»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о соперниках «Кайрата» по итогам жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

«Обалдеть, какие соперники! Шансов выйти в плей-офф мало. Непонятно, где они будут брать очки. Только если с «Пафосом» или с «Копенгагеном» можно зацепиться. В остальных матчах я не вижу вариантов. При всем уважении к «Кайрату». Они и так сделали большое дело — впервые в истории вышли в Лигу чемпионов», — сказал Мостовой «СЭ».

Соперниками «Кайрата» по общему этапу Лиги чемпионов стали «Реал Мадрид», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».