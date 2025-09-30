Мостовой — об ажиотаже вокруг матча «Кайрат» — «Реал»: «Сейчас модно хайпить»

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом».

«Конечно, переизбыток разговоров о матче «Кайрата» и «Реала». С одной стороны, это нормально — «Кайрат» играет такие матчи впервые, вышел в Лигу чемпионов благодаря формату. Но сейчас модно хайпить, это нормально. Пошумят, сыграют. Если результат будет положительный, это останется в истории. Если «Реал» победит, то «Кайрат» переключится. Инфополе сейчас заполняется быстро. Таковы сегодняшние реалии», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.