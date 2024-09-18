Мостовой: «Новый формат ЛЧ станет плюсом для богатых команд»

Бывший футболист сборной СССР и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об обновленном формате Лиги чемпионов.

С этого сезона традиционный групповой турнир, объединявший 32 клуба, заменен общим этапом с участием 36 команд.

«В этом формате добавилось по два матча. Я вижу, как некоторые тренеры говорят, что устают от этого, учитывая все матчи во всех турнирах. Так можно и неделю в самолете провести. Это дополнительная нагрузка для людей. Но в четвертьфинале обновленной Лиги все равно будут играть только богатые клубы. Так что нынешний формат станет плюсом для богатых. Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Каждая команда сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из каждой из четырех корзин. Завершится общий этап 29 января.