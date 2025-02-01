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Мостовой: «Не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Эмери выиграет Лигу чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о шансах «Астон Виллы» выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»! И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам! Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!

Тем более, что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»? Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно все», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Астон Вилла» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится 21 февраля.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
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