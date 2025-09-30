Мостовой: «Мбаппе подтвердил, что он один из лучших. Вот «Кайрат» и получил кошелку»

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил победу «Реала» над «Кайратом» (5:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» есть «Реал», поэтому они всегда и выигрывают. После удара в Испании (поражение от «Атлетико» (2:5). — Прим. «СЭ») они прилетели, сыграли, все сделали. Мбаппе подтвердил, что он один из лучших футболистов. Если бы он не играл, сегодня такого результата бы не было — он сделал матч. Вот «Кайрат» и получил кошелку. По игре не было видно, что будет 0:5, но были ошибки. А «Реал» играл в свое удовольствие», — сказал Мостовой «СЭ».

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» (0) после двух поражений идет последним.

Следующий матч в турнире испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса», а «Кайрат» днем ранее сыграет против «Пафоса».