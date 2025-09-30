Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 сентября, 21:55

Мостовой: «Мбаппе подтвердил, что он один из лучших. Вот «Кайрат» и получил кошелку»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил победу «Реала» над «Кайратом» (5:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» есть «Реал», поэтому они всегда и выигрывают. После удара в Испании (поражение от «Атлетико» (2:5). — Прим. «СЭ») они прилетели, сыграли, все сделали. Мбаппе подтвердил, что он один из лучших футболистов. Если бы он не играл, сегодня такого результата бы не было — он сделал матч. Вот «Кайрат» и получил кошелку. По игре не было видно, что будет 0:5, но были ошибки. А «Реал» играл в свое удовольствие», — сказал Мостовой «СЭ».

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» (0) после двух поражений идет последним.

Следующий матч в турнире испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса», а «Кайрат» днем ранее сыграет против «Пафоса».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов
«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Старая кошёлка это как раз ты, дядь Сань

    01.10.2025

  • Русич Олег

    понимаете, разговорный язык хорош в бане. В литературном издании необходимо опубликовывать прямую речь с учетом правил русского языка. "Получил кошелку" - фразеологизм, такой же смешной как " у нас с ним химия" или "кусать губами". Получить корзину можно, но либо пустую, либо с чем-то. Пустую на рынке, магазине и прочее. С чем-то - речь о футболе - с голами, мячами. Мост напомнил Эллочку из произведения Ильфа и Петрова.

    01.10.2025

  • Russpiel

    Зачем же. 'Получил корзину яблок'. А здесь - кошёлку голов. Последнее слово опущено, разговорный вариант.

    01.10.2025

  • Русич Олег

    тогда следует поставить предлог. Если его нет, то это набор не связанных слов.

    01.10.2025

  • Русич Олег

    ну да, албанский русичу чужд Но он рад, что есть интеллектуалы, понимающие его фразеологизмы.

    01.10.2025

  • Russpiel

    В баскетболе корзины и есть, непосредственно. В футболе - воображаемые. В корзине Кайрата скопилось пять накиданных туда.

    30.09.2025

  • zg

    Кайрат был неплох,будет смешно,если влетит Пафосу,а так будет!

    30.09.2025

  • Grinopel

    Мост пожил, он знает обороты и устойчивые выражения русского языка, в отличие от Русича ОЛега.

    30.09.2025

  • Русич Олег

    хрен знает, что Мост несет порой! Кошелками называют плетеные корзины либо женщин легкого поведения..Ни того, ни другого на поле не было.

    30.09.2025

  • Федор

    Конкистадоры показали индейцам футбол!!! Мост прав!!!

    30.09.2025

    • Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Брюгге» в Лиге чемпионов

    Куртуа стал вторым вратарем в истории «Реала» с результативной передачей в Лиге чемпионов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости