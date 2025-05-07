Мостовой — о победе «Интера» над «Барсой»: «Все нахваливали команду Флика, а она в итоге будет финал перед телевизором смотреть»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Интера» над «Барселоной» (4:3 д.в., 7:6 — по сумме двух игр) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Это один из лучших полуфиналов, который войдет в историю. Кто мог представить, что сыграют 3:3 и 4:3? Но я и в первом, и во втором матче при счете 0:2 знал, что «Барселона» сравняет. Она имеет индивидуально сильных футболистов и играет в такой футбол, что моменты наверняка были бы. У «Барселоны» другая проблема — игра в защите. Команда пропускает чуть ли не в каждом матче. Пропустить семь голов за две игры — это недопустимо. И будь «Интер» порасторопнее, пропущенных мячей было бы больше. И забудьте вы про красивый футбол. Все нахваливали «Барселону» Флика, а она в итоге будет финал перед телевизором смотреть. Но матч вышел шикарный», — сказал Мостовой «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом». Ответный матч 1/2 финала между этими командами пройдет в среду, 7 мая. В первой игре парижане победили со счетом 1:0.