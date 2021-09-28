Александр Мостовой: «Не стал бы говорить, что «Зенит» обыграет «Мальме» 3:0 и дальше поедет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» оценил шансы «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Понятно, что команда намного ниже уровнем. Другое дело, что я посмотрел состав, а там чуть ли не 7 иностранцев, а это витрина. Люди будут играть с запредельной мотивацией. Не стал бы говорить, что «Зенит» обыграет «Мальме» 3:0 и дальше поедет. Жду трудную игру. Мы видим, как за последние годы наши команды участвуют в еврокубках. 2,5 года не могли выиграть ни игры. Проигрывали всем, кому не лень. Это забывать нельзя.

— Вы не настолько оптимистичны, что «Зенит» может зацепиться даже за ЛЧ, учитывая состояние «Ювентуса»?

— Моя мысль: «Ювентус» и «Челси» будут бороться за первое место, а «Зенит» с «Мальме» за третье. Скорее всего, все будет по классике. Посмотрим, как сыграют с «Мальме». Если обыграют, уже три очка. А дальше, может, и можно зацепиться. Мы же говорим, что «Ювентус» уже не тот, что был 2-3 года назад. Не забывайте, что в «Зените» играют 7-8 футболистов национальных сборных, некоторые даже не играют, сидят на скамейке. Барриос, Ракицкий, Малком , Ловрен, Дзюба, Клаудиньо — сумасшедший состав.