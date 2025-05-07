Мостовой верит в победу «ПСЖ» над «Арсеналом»: «Команда за последние 10 лет потратила миллиарды»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«Я остаюсь при своем мнении, что «ПСЖ» когда-то же должен выиграть трофей. Команда за последние 10 лет потратила миллиарды. Но был удивлен их победой в гостях над «Арсеналом». «Канониры» мне понравились в матчах против «Реала». Важный момент заключается в том, сыграет ли Дембеле. Это будет большой потерей для парижан. А «Арсеналу» терять нечего. Поэтому в данном противостоянии еще ничего не закончено. Но верю больше в парижан, когда-то же этот шарик должен упасть на зеро», — сказал Мостовой «СЭ».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в среду, 7 мая. В первой игре парижане победили со счетом 1:0.