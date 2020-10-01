Александр Мостовой: «Краснодар» дал повод для оптимизма после вылета «Динамо» и «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Краснодара» над ПАОК (2:1) в квалификации Лиги чемпионов, благодаря чему «быки» впервые в истории прошли в групповую стадию.

— «Краснодар» немного заставил понервничать, но сохранялось ощущение, что «быки» дожмут греков, — начал Мостовой. — Еще на прошлой неделе говорил, что 2:1 дома -хороший результат. В первом тайме ПАОК напрягал оборону, создавал много моментов в течение всей игры. «Краснодар» спокойно играл от обороны, терпел и воспользовался ошибками. Случился автогол, и все перевернулось.

— С защитником Яннисом Михайлидисом стоит поделиться призовыми за выход в Лигу чемпионов?

— Да, он и в первой игре сделал нам пенальти непонятно зачем, а сегодня умудрился с семи метров срезать мяч в ворот. Теперь «Краснодар» добился, к чему так долго стремился, во многом благодаря иностранному легиону.

— Выход Игоря Смольникова преобразил гостей. Что изменилось?

— Он ускорил игру, хотя многие его ругали. Три-четыре рывка Игоря заставили ошибиться греков. За 15 минут свежий футболист может сделать разницу.

— Много выручал Матвей Сафонов. Его уверенность передалась партнерам?

— Сафонов стабильно проявляет себя уже не первый год, и теперь он получил опыт в главном европейском турнире. Здорово, что у нас есть молодые вратари, которые в будущем обязательно заиграют за первую сборную.

— Рады за Сергея Галицкого, который создал клуб на свои средства?

— Поздравляю не Галицкого, а весь «Краснодар» с тем, что упорством завоевали путевку в группу Лиги чемпионов. После неудач «Динамо» и «Ростова» мы все получили повод для оптимизма. (Евгений Белоусов)