Мостовой — о поражении «Боруссии» в финале Лиги чемпионов: «Это какая-то мистика»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Все как и предполагали, что «Реал» должен забрать кубок. «Боруссия» сама виновата, такие моменты не забивали, потому их «Реал» и наказал», — сказал Мостовой «СЭ».

Также он поделился мыслями по поводу игры полузащитника дортмундцев Марко Ройса в финале.

«Тренер ошибся, он не должен был его выпускать. Как только он его выпустил сразу все поменялось. Жалко, что так бывает, но это какая-то мистика. Игра у «Боруссии» хорошо складывалась, поэтому не нужно было делать никаких замен», — добавил Мостовой.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

«Боруссия» во второй раз проиграла в финале Лиги чемпионов — в сезоне-2012/13 команда под руководством Юргена Клоппа уступила «Баварии» (1:2).

Константин Передерий