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Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»

23:04
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» решение УЕФА провести финал Лиги чемпионов-2020/21 на «Газпром Арене».

— Мы очень рады, что принято такое решение, — сказал Медведев. — В России только один раз был финал Лиги чемпионов, в Москве, и он прошел очень хорошо. С тех пор миновало много времени, естественно, конкуренция за проведение такого матча возросла, все хотят принимать у себя финал ЛЧ. Санкт-Петербург готов к такому масштабному событию. Готовы не только стадион и инфраструктура города, но и наши болельщики, которые ставили рекорды на домашнем чемпионате мира. Наш стадион поставил рекорд по средней посещаемости, превзошел даже Москву, не говоря о других городах. Да и средняя посещаемость «Газпром Арены» в чемпионате России превышает среднюю посещаемость ведущих первенств Европы. Это означает, что у нас футбол на подъеме. Верю, что «Зенит» подарит реальную надежду на то, что дойдет до финала турнира в следующем сезоне, а мы собираемся успешно играть в Лиге чемпионов и в этом году, и в следующем.

— Насколько реально попадание «Зенита» в финал ЛЧ в сезоне-2020/21?

— Давайте мы сначала попадем в саму Лигу чемпионов, для этого надо стать чемпионом в этом году. Другие варианты — второе или третье место в турнирной таблице — нас не устраивают, мы их не рассматриваем. Мы лидируем в чемпионате, будем биться за титул. Когда реализуем задачу попасть в ЛЧ — будем говорить о дальнейших перспективах. Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, не только «Зенита», но и всей страны. Советую не затягивать с приобретением билетов, так как, уверен, они очень быстро разлетятся. Тем более, что есть квоты для участников финала, которые еще неизвестны. Чем раньше, тем лучше. Пора на футбол! (Иван Торопцев)

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