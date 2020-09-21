Защитник «Краснодара» Александр Мартынович на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа заявил, что прошлогодние встречи с «Олимпиакосом» на той же стадии турнира стали хорошим опытом для команды, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Ожидания от матча? — Переспросил Мартынович. — Каждая команда, которая выходит на поле, хочет победить. Мы не исключение. Хотим выиграть и сделаем все для этого.

— Год назад «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на той же стадии Лиги чемпионов. Переживали, когда опять попался клуб из Греции?

— То, что было год назад, — уже история, из которой нам нужно было сделать выводы. Мы их сделали. Та игра добавила опыта нам, поэтому мы постараемся не повторить похожую историю. У нас есть свои задачи и цели.

— За последний год вы успели поиграть с несколькими партнерами. Есть ли принципиальные особенности взаимодействия с вашим нынешним постоянным партнером по обороне Кайю?

— В первую очередь, каждый игрок очень важен для нас. Те футболисты, которые не попадают в состав, они важны в плане тренировок. Они всегда могут выйти и подстраховать. Взаимопонимание с Кайю? Всегда хочется большего и лучшего. Есть определенные моменты, которые нужно улучшать. Мы будем стараться с каждой игрой это делать.