Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

— Не хватило сил на концовку, — сказал Мартынович в эфире «Матч премьер». — Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, были моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты.

В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.

— «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?

— Я думаю, да.