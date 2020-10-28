Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Александр Мартынович — о 0:4 от «Челси»: «В любом случае это опыт»

28 октября 2020, 23:00

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

— Не хватило сил на концовку, — сказал Мартынович в эфире «Матч премьер». —  Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, были моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты.

В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.

— «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?

— Я думаю, да.

Краснодар — Челси

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир