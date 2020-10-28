Александр Мартынович — о 0:4 от «Челси»: «В любом случае это опыт»
28 октября 2020, 23:00
Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).
— Не хватило сил на концовку, — сказал Мартынович в эфире «Матч премьер». — Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, были моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты.
В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.
— «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?
— Я думаю, да.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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