Александр Мартынович: "Краснодар" играл не против дворовой команды"

Капитан и защитник "Краснодара" Александр Мартынович после поражения от "Порту" (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что "быки" будут играть активнее в ответной встрече.

– Проблема концовок? Не хватает концентрации, опыта, наверное. Забили нам на усталости… Надо посмотреть был ли там еще фол. Первые 20 минут? Мы играем не против дворовой команды, это уровень 1/8 финала Лиги чемпионов. В Португалии будем играть активнее, – сказал Мартынович в эфире телеканала "Матч Премьер".

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