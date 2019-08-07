22:31 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Мартынович: "Краснодар" играл не против дворовой команды"

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Капитан и защитник "Краснодара" Александр Мартынович после поражения от "Порту" (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что "быки" будут играть активнее в ответной встрече.

– Проблема концовок? Не хватает концентрации, опыта, наверное. Забили нам на усталости… Надо посмотреть был ли там еще фол. Первые 20 минут? Мы играем не против дворовой команды, это уровень 1/8 финала Лиги чемпионов. В Португалии будем играть активнее, – сказал Мартынович в эфире телеканала "Матч Премьер".

Краснодар - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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