1 октября, 03:11

Мартынович: «Хотели попробовать быстро забить «Реалу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Да, конечно, это космос, спать будем хорошо. Пришлось много без мяча. Мы представляли, что так будет. Конечно, многовато — пять. Хотелось бы, конечно, более достойно выступить, но что есть.

Хотели попробовать быстро забить, но потом они освоились, начали использовать пространство между линиями, поэтому потом пришлось тяжело, наверное, это и сказалось во втором тайме уже где-то не успевали добегать и были большие зоны.

Винисиус и Мбаппе один в один, конечно, разбирались. Тяжело, если остаешься с ним один в один, особенно, когда у тебя за спиной еще 45 метров. Очень тяжело», — приводит Okko слова Мартыновича.

«Реал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» после двух поражений — последний.

В 3-м туре испанская команда сыграет против «Ювентуса» (22 октября), а «Кайрат» сыграет против «Пафоса» (21 октября).

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Кайрата&raquo;.Казахстан увидел «Реал», но Мбаппе нокаутировал «Кайрат» хет-триком
Александр Мартынович
