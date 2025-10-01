Мартынович: «Хотели попробовать быстро забить «Реалу»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Да, конечно, это космос, спать будем хорошо. Пришлось много без мяча. Мы представляли, что так будет. Конечно, многовато — пять. Хотелось бы, конечно, более достойно выступить, но что есть.

Хотели попробовать быстро забить, но потом они освоились, начали использовать пространство между линиями, поэтому потом пришлось тяжело, наверное, это и сказалось во втором тайме уже где-то не успевали добегать и были большие зоны.

Винисиус и Мбаппе один в один, конечно, разбирались. Тяжело, если остаешься с ним один в один, особенно, когда у тебя за спиной еще 45 метров. Очень тяжело», — приводит Okko слова Мартыновича.

«Реал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» после двух поражений — последний.

В 3-м туре испанская команда сыграет против «Ювентуса» (22 октября), а «Кайрат» сыграет против «Пафоса» (21 октября).