Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Александр Мартынович: «Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились»

00:58
Теги:

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович после поражения от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов назвал неудачной игру «быков» в этой встрече, сообщает ТАСС.

Мартынович из-за травмы пропускал матч с «Олимпиакосом».

«Очень неудачная игра с нашей стороны — ничего особо не создали впереди. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой. Пропустили быструю контратаку — 0:2 и все, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов — не знаю, что сказать. В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы.

?Лига Европы — это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам, — добавил он. — Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились", — приводит слова Мартыновича ТАСС.

Олимпиакос П — Краснодар

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6785993

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир