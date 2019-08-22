Александр Мартынович: «Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович после поражения от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов назвал неудачной игру «быков» в этой встрече, сообщает ТАСС.

Мартынович из-за травмы пропускал матч с «Олимпиакосом».

«Очень неудачная игра с нашей стороны — ничего особо не создали впереди. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой. Пропустили быструю контратаку — 0:2 и все, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов — не знаю, что сказать. В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы.

?Лига Европы — это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам, — добавил он. — Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились", — приводит слова Мартыновича ТАСС.

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