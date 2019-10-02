Александр Коломейцев: «Атлетико» может найти свой момент в игре с любой командой»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) отметил, что игра была равной.

— Игра была равной, но в целом было видно, что «Атлетико» владеет преимуществом, — сказал Коломейцев. — Мячом владели, атак больше у них было. К сожалению, нам не удалось реализовать свои выходы на контратаках. Забили они потому, что выше классом, находят моменты в игре с любым соперником.

— Уровень «Атлетико» намного выше, чем у «Байера»?

— Да. «Атлетико» намного агрессивнее в атаке играет. У защитников «Атлетико» не задерживается мяч — сразу вперёд играют. Ощущается сразу, что выше классом. (Константин Колмаков)

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