Александр Кержаков: «В пропущенных голах, на мой взгляд, брат не виноват»

Экс-форвард «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в интервью «СЭ» отметил, что остался доволен игрой брата в 4-м туре Лиги чемпионов против «Лейпцига».

— Как вам игра Кержакова-младшего?

— Серьезных ошибок не допустил, пару раз выручил. В пропущенных голах, на мой взгляд, не виноват. Демме пробил здорово, такой мяч вытащить очень тяжело. А Забитцер вообще выскочил один на один с вратарем.

— Наконец-то в «Зените» Миша дождался шанса.

— Я за брата очень рад. Чувствуется, прибавляет с каждым матчем. Все, что ему нужно — только доверие.

— С любым вратарем так.

— Конечно! Это при Виллаш-Боаше из него сделали фигуру, которая временно замещает первого номера, чтобы тот психологически разгрузился, отошел от стресса, заново обрел уверенность...

— Вы о Лодыгине?

— Ну да. Когда тебе откровенно дают это понять, сложно на что-то рассчитывать. А сейчас в «Зените» нормальная конкуренция. Играет сильнейший.

— Миша не слабее Лунева?

— Не хочу отвечать на этот вопрос. Буду необъективен. Могу лишь сказать, что из всех вратарей брат для меня — номер один. (Александр Кружков)

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