Александр Кержаков: «В пропущенных голах, на мой взгляд, брат не виноват»
Экс-форвард «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в интервью «СЭ» отметил, что остался доволен игрой брата в 4-м туре Лиги чемпионов против «Лейпцига».
— Как вам игра Кержакова-младшего?
— Серьезных ошибок не допустил, пару раз выручил. В пропущенных голах, на мой взгляд, не виноват. Демме пробил здорово, такой мяч вытащить очень тяжело. А Забитцер вообще выскочил один на один с вратарем.
— Наконец-то в «Зените» Миша дождался шанса.
— Я за брата очень рад. Чувствуется, прибавляет с каждым матчем. Все, что ему нужно — только доверие.
— С любым вратарем так.
— Конечно! Это при Виллаш-Боаше из него сделали фигуру, которая временно замещает первого номера, чтобы тот психологически разгрузился, отошел от стресса, заново обрел уверенность...
— Вы о Лодыгине?
— Ну да. Когда тебе откровенно дают это понять, сложно на что-то рассчитывать. А сейчас в «Зените» нормальная конкуренция. Играет сильнейший.
— Миша не слабее Лунева?
— Не хочу отвечать на этот вопрос. Буду необъективен. Могу лишь сказать, что из всех вратарей брат для меня — номер один. (Александр Кружков)