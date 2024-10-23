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Головин о победе над «Црвеной Звездой»: «Порадовали болельщиков, игра нам давалась, многое получалось»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу. Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты.

В принципе это получилось: помимо забитых мячей, был еще отменный гол, мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков. Почему начал игру в запасе? Обычная ротация, у нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В прошлом туре был тяжелый матч против «Лилля», который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с «Ниццей», поэтому игровое время получает максимальное количество футболистов», — сказал Головин «СЭ».

 
Александр Головин (слева) и&nbsp;Такуми Минамино (справа) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Црвены Звезды&raquo;. «Монако» разбил «Црвену». Головин был близок к голу — сербов спасла штанга

За монегасков голы забили Такуми Минамино (дубль), Бриэль Эмболо, Уилфрид Синго и Манес Аклиуш. У сербского клуба мяч на счету Шерифа Ндиая (с пенальти).

После 4 матчей монегаски возглавляют турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 7 очков. В следующем туре команда на выезде встретится с «Болоньей».

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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