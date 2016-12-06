21:37 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Головин: "Очень жаль, что Слуцкий покидает ЦСКА"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" выразил сожаление в связи с уходом главного тренера команды Леонида Слуцкого, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Сегодня клуб объявил об уходе специалиста с занимаемого поста после игры с лондонцами.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

– Какую роль сыграл Слуцкий в вашей карьере?

– Очень жаль, что Леонид Викторович покидает свой пост. Он очень много для меня сделал, доверил мне, и очень жаль, что это произойдет.

– Будете ли играть за тренера, который сделал вас игроком основы?

– Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.

 

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Akaki

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