Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» ответил на вопросы журналистов.

— У «Зенита» отличный стадион, на котором в том числе пройдет Евро. Как домашняя арена и болельщики помогают вам в матчах?

— Наш стадион я считаю одним из лучших в Европе, — цитирует Ерохина Bild. — В любую погоду там комфортно как футболистам, так и болельщикам. На первый план выходит сама игра, от которой ничего не отвлекает, в том числе погодные условия. Но, думаю, главный плюс стадиона — это наши фанаты. Их поддержка окрыляет и придаёт сил в сложные моменты.

Перформансы перед матчами и поддержка от первой до последней секунды — это то, что нереально мотивирует! Мы чувствуем, что весь город поддерживает команду, и хотим отвечать хорошей игрой и победами. Дома мы играем увереннее и мощнее.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей