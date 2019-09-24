Александр Дюков: «Уверен, что финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал тот факт, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Финальный матч примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена», на котором выступает «Зенит».

— Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги Чемпионов, — приводит официальный сайт РФС слова Дюкова. — Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта.

«Газпром Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!

Россия уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошел в Москве, в «Лужниках» - «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

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