Александр-Арнолд - первый игрок в возрасте до 21 года, который сыграет в старте в финале ЛЧ

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд сыграет с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Он станет первым игроком в возрасте до 21 года, который начнет в старте заключительную игру этого турнира. Сейчас футболисту 20 лет и 273 дня.

1 - Trent Alexander-Arnold (20y 237d) is the first ever player aged under-21 to start in consecutive Champions League finals. Talent. #UCLFinal pic.twitter.com/YcBDytA1f4 — OptaJoe (@OptaJoe) 1 июня 2019 г.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр