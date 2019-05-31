Александр-Арнолд – о финале Лиги чемпионов: "Будет битва до последнего"

Защитник "Ливерпуля"​ Трент Александр-Арнолд поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​. Матч пройдет в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– Наша команда достаточно хорошо, чтобы выигрывать турниры, чтобы побеждать в Лиге чемпионов, – цитирует Александр-Арнолда пресс-служба УЕФА. – Сейчас надо лишь сделать последнее усилие. Думаю, вскоре нас будет уже не остановить.

Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить про класс команд, то он примерно равен. В "Тоттенхэме" есть звезды мирового футбола, есть они у нас. Нас ждет битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик.

Знаем, что нас всегда поддержат болельщики, куда бы мы не поехали. Мы убедились в этом в прошлом сезоне и убеждаемся в этом. Все ребята готовы выложиться на все сто процентов ради фанатов.