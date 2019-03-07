Алекс Теллес: "Весь стадион "Драгау" помог мне забить пенальти"

Защитник "Порту" Алекс Теллес, который забил победный гол для своей команды в дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (3:1), признался, что зарядился положительной энергией своих болельщиков, когда исполнял 11-метровый удар, передает официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе "Драгау" в Португалии.

– Этот пенальти забил не я, а вся наша команда. Весь стадион "Драгау" облегчил мою задачу. Я зарядился положительной энергией, – приводит слова Теллеса пресс-служба УЕФА.

"Порту" обыграл "Рому" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов