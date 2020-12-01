Алекс Сандру заявил, что «Ювентус» хочет выйти в финал Лиги чемпионов
19:29
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда в этом турнире.
«Ювентус» хочет достичь финала в любом турнире и пытается выиграть любой матч, — цитирует бразильца официальный Twitter «Юве».- Мы знаем, что впереди долгая дорога, и мы должны быть готовы к ней. Надеюсь, что я смогу быть полезным команде, но у нас каждый хочет показать свою ценность".
Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
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