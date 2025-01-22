Гримальдо: «Байер» был лучше «Атлетико» при игре 11 на 11»

Вингер «Байера» Алехандро Гримальдо прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы прижали их к воротам, мы доминировали, создавали моменты. Мы контролировали игру, но отдали ее. Мы были лучше при игре 11 на 11 и превосходили соперника в конце тайма. После перерыва они забили, и мы стали терять контроль. Игра стала очень напряженной, и при поддержке своих болельщиков и позитивном настрое они смогли победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Гримальдо.

«Атлетико» занимате 3-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Байер» идет на 6-й строчке — 13 очков.